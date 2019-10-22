مدير جامعة الدلنج :السلام قضية محورية

استقبل المدير التنفيذي بمحليةالدلنج بولاية جنوب كردفان الصديق النور بمكتبه اليوم برئاسة المحلية البروفيسور شمسون خمييس كافي مدير جامعة الدلنج عقب تكليفه مؤخرا بادارة الجامعة ،
وقال المدير التنفيذي خلال اللقاء إن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود الرسمية والشعبية للمضي بالجامعة الي واقع مجتمعي وعلمي مميز ، موكدا ان استقرار الجامعة يعد من اوليات السلطات المحلية بالدلنج وذلك بتهيئة البيئة الصالحة للجامعة ،اضافة الي المساهمة الفاعلة في توعية وتبصير الطالب بدوره تجاه القضايا المحورية التي تساعد في الامن والاستقرار والتنميه ،وجدد تاكيده ان السلطات المحلية ستكون سندا للجامعة ،
من جهته قال البرفيسور شمسون خميس كافي مدير جامعة الدلنج ان قضية السلام تعتبر من القضايا المحمورية سنعمل علي تبنيه بمختلف مكوانته لخلق انسجام تام بين كافة مجتمع الولاية ،
ولفت الي سلسلة اللقاءات المنعقدة حاليا بمقار رئاسة الجامعة وخارجها مع الجهات ذات الصلة في مقدمتها لجنة الامن لخلق تواصل مجتمعي لضمان تحقيق الاستقرار توطئة لاستئناف الدراسة بالجامعة لاحقا ،ودعا شمسون حكومة الولاية وسلطات المحلية بالدلنج بالوقوف واسناد الجامعة لتضطلع بدورها العلمي والمجتمعي بالولاية.
سونا