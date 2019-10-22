مؤتمر تجربة الديمقراطية:لاديمقراطيةبدون ديمقراطيين

نوه المشاركون في مؤتمر “تجربة الديمقراطية في السودان.. الدروس والعبر” الذي ينظمه مركز دراسات وأبحاث الديمقراطية والمجال العام بالتعاون مع دائرة الابحاث الاقتصادية والاجتماعية اليوم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى أنه لإيجاد ديمقراطية لابد من وجود ديمقراطيين.
وطالب المشاركون بضرورة تعزيز الهوية الوطنية وايجاد الوسائل التي تعمقها وتبلورها، مضيفين أن المؤسسات التاريخية السياسية السابقة تفتقد للديمقراطية. وأوضحوا أن المحافظة على الديمقراطية تأتى بنتائج مثمرة، مؤكدين أهمية وجود ديمقراطيين لايجاد الديمقراطية.
وقالوا إنه ليس هناك صيغة نموذجية ديمقراطية في العالم، مشددين على أهمية تصحيح الديمقراطية بمزيد من الديمقراطية.
وأشاروا إلى أن السودان هويته واحدة وأنه بلد متعدد الثقافات والأعراق والأديات، لافتين إلى أن الديمقراطية تعتبر نظام وسلوكيات إدارة المجتمع
سونا