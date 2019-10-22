منتدى التحديات الاقتصادية في الفترة الانتقالية

أكد الأستاذ نادر عيسى الشريف نائب مدير الاستثمار بمصرف المزارع اهتمام المصرف بمجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
وأضاف الأستاذ نادر لدى مخاطبته منتدى التلفزيون القومي (التحديات الاقتصادية في الفترة الانتقالية) بالمركز السوداني للخدمات الصحفية، أن اهتمام المصرف بالبنيات التحتية خاصة مشاريع الطاقة الكهربائية بجانب تمويل المشروعات للخريجين من خلال محفظة تمويل الخريجين والصناعات الصغيرة والمتوسطة التي يفرد لها المصرف حيز كبير .
ولفت الانتباه إلى اهتمام المصرف بالمشاريع غير المالية في التدريب والتأهيل بالإضافة إلى تقديم تمويل للقطاع الزراعي بشقيه وتوفير مدخلات الإنتاج الزراعية المختلفة (التقاوي ،الأسمدة والآليات الزراعية المتطورة بهدف زيادة الإنتاج)، مطالبا بتحديد دور واضح من المبادرة تجاه المصارف لتحقيق الإصلاح الاقتصادي .
من جانبه، أكد الدكتور محمد الناير الخبير الاقتصادي أهمية سرعة الإجراءات المدروسة بصورة عملية لتحقيق استقرارسعر الصرف وخفض التضخم، داعيا إلى إصدار منشور لموجهات موازنة 2020م وإعادة هيكلتها لتكون موازنة برامج تدعم العملية التعليمية بصورة أساسية، مطالبا بإنشاء بورصة خاصة بالذهب للمساهمة في الحد من تهريبه ولفت الانتباه إلى حث المغتربين على إيداع ودائع غير ربحية تهدف إلى خفض سعر الصرف.
سونا