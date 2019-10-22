تاور وعابدون لقاء مباشر مع المواطنين حول قضاياالأراضي

أعلن بروفيسور صديق تاور عضو مجلس السيادة عن ضبط التعامل مع ملف الأراضي والذي ساد فيه الجشع بالاستيلاء على الأراضي المميزة وحرمان المواطن منها ومحاصرة كل الممارسات الفاسدة في مجال توزيع وتخصيص الأراضي ورفع الظلم عن المستحقين.
جاء ذلك خلال مخاطبته اليوم جمعا من المواطنين في لقاء والي الخرطوم المباشر للنظر في طلباتهم المتعلقة بالأراضي والسكن الشعبي والاقتصادي؛ بحضور المدير العام المكلف بتصريف شؤون وزارة التخطيط العمراني المهندس نصرالدين علي عثمان والمدير العام للأراضي عبد الحليم إبراهيم ومدير صندوق الإسكان والتعمير مهندس الخلوتي الشريف النور.
وقال تاور إن زيارته لمقر أمانة حكومة ولاية الخرطوم جاءت للاطمئنان على الاجراءات واللقاءات المباشرة التي ينظمها والي الخرطوم ومساعدوه بشكل دوري للاستماع لقضايا المواطن في الأراضي والسكن رغم ثقتهم الكبيرة في حكومة ولاية الخرطوم برد الحقوق لأصحابها، ووصف تاور اللقاءات بأنها تتم في الضوء الكاشف وبكل شفافية ، وأضاف أن هذه الممارسة تمثل أولى مبادئ العدالة التي قامت من أجلها الثورة وقدمت الشهداء لأجل ذلك ، مشيرا الى أن مبدأ الحصول على الأرض والمأوى هي أبسط مقومات الحياة الكريمة.
وقطع تاور بأن أبوابهم وقلوبهم مفتوحة للمواطن في أي زمان وأي مكان.
والي الخرطوم المكلف الفريق الركن احمد عابدون حماد؛ أكد أن منهج حكومته هو حل كل مشاكل المواطن عبر اللقاءات المباشرة معه في ما يلي الأراضي السكنية والزراعية، وأنه صدرت توجيهات للأجهزة المختصة في الأراضي والإسكان بتسهيل الاجراءات للمواطن ببرمجة الأقساط على أساس مريح يراعي قدرة المواطن على الدفع.
ورحب عابدون بزيارة تاور ممثلا لمجلس السيادة، وقال إن هذه الزيارة دفعتنا للمضي قدماً في أهدافنا المعلنة في تحقيق الأمن والاستقرار والمياه الصالحة للشرب.
وقطع الوالي بأنه لن تكون هناك أي مشكلة في السكن بولاية الخرطوم، وتم توجيه صندوق الإسكان لتحقيق هذا الهدف.
سونا