البرهان يتوجه إلى روسيا

توجه رئيس المجلس السيادي الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، صباح اليوم (الثلاثاء)، إلى مدينة “سوتشي” الروسية للمُشاركة في القمة الروسية الأفريقية، بدعوةٍ رسميةٍ من الرئيس الروسي فلاديمير بوتن.
وودّع البرهان بمطار الخرطوم، نائب رئيس المجلس السيادي الفريق أول محمد حمدان دقلو، وعضو المجلس السيادي الانتقالي اللواء ركن بحري مهندس إبراهيم جابر، ووزير مجلس الوزراء السفير عمر مانيس.
يُذكر أنّ رحلة البرهان إلى روسيا تستغرق يومين، يجري خلالها لقاءً مع الرئيس بوتن، حيث يبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبُل دعمها وتطويرها، ويتوجّه البرهان من هناك مُباشرة إلى مدينة باكو باذربيجان للمُشاركة في قمة دول عدم الانحياز في زيارة رسميةٍ تستغرق يومين، يجري خلالها عدة لقاءات.
ويُرافق البرهان خلال الزيارة، وزير الدفاع الفريق أول ركن جمال الدين عمر، ووزيرة الخارجية أسماء محمد عبد الله، والأمين العام لرئاسة الجمهورية الفريق ركن محمد علي إبراهيم.
الصيحة