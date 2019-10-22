تطور لافت في قضية السودانيين الموقوفين بسجون السعودية

وعد سفير خادم الحرمين الشريفين بالخرطوم علي بن حسن جعفر، بمتابعة ملف الموقوفين السودانيين في قضايا بالسجون السعودية مع سلطات المملكة عبر وزارة الخارجية السعودية ومن ثم دراسة امكانية إبرام إتفاقية إطارية يتم بموجبها إعادة المحكومين السودانيين لقضاء مدة محكومياتهم بالبلاد فضلاً عن السماح للآلية الوطنية لحماية السودانيين بالخارج بمتابعة حقوق واستحقاقات عدد من السودانين العاملين بالمملكة لدى مخدميهم عبر مكتب الآلية بالرياض.
وأشاد بن جعفر لدى لقائه بمكتبه بمقر السفارة السفارة السعودية بالخرطوم الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانين بالخارج السفير عصام عوض متولي بالجهود الكبيرة التي يبذلها جهاز تنظيم شؤون السودانين بالخارج فى تنفيذ البرامج والمشروعات التى تعنى بإدارة شأن الهجرة والإغتراب وعلى رأسها برنامج نقل المعرفة عبر السودانيين بالخارج. وأكد إمكانية تأسيس شراكات في مجالات العمل الخيري والإنساني ممثلاً فى برنامج نقل المعرفة ومركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية ومؤسسة البصر الخيرية للمشاركة فى برنامج القوافل الطبية والأعمال الخيرية التي ينفذها جهاز المغتربين عبر برنامج نقل المعرفة.
وأعلن السفير بن جعفر خلال اللقاء موافقة المملكة على تدريس المنهج السوداني بالمدارس السودانية في السعودية.
من جهته أكد الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج السفير عصام متولي العلاقات الاخوية بين البلدين وأشار للمعاملة الكريمة التى يحظى بها السودانيون بالمملكة العربية السعودية واوضح ان المملكة العربية السعودية تمثل مركز الثقل الاول للسودانيين بالخارج.
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