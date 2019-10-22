ماذا قال الحزب الاتحادي الأصل عن اتفاق جوبا؟

قال القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، يس عمر حمزة إن الاتفاق السياسي الذي وقعته الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو في جوبا، ستكون له انعكاسات وتأثيرات إيجابية على الأوضاع في السودان.
وأضاف في تصريح صحفي أن الإتفاق يؤكد حرص الطرفين على اتخاذ خطوات شجاعة وحاسمة تصب في مصلحة الاستقرار بالبلاد. وأكد يس أن الاتفاق يمهد للتوصل إلى سلام نهائي وتشكيل حكومة جديدة ستكون الحركات جزءاً منها. وامتدح جهود رئيس وفد الحكومة عضو مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو في التوصل إلى هذا الاتفاق.
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