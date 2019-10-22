كباشي يؤكد عزم الحكومة على تحقيق السلام

عقدت وفود التفاوض الثلاثة لمحادثات السلام، الوفد الحكومى والجبهة الثورية والحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو ، مؤتمرا صحفيا مشتركا تخللته احتفالية مبسطة نظمتها لجنة الوساطة بفندق كراون بجوبا بمناسبة ختام الجولة الحالية من المحادثات ، وخاطب المؤتمر رؤساء الوفود بالاضافة الى رئيس لجنة الوساطة الجنوبية توت قلواك، وممثل بعثة الاتحاد الافريقى في جوبا ومفوض الاتحاد لعملية السلام جوارم بيسورا ، وقنصل جمهورية مصر العربية في جوبا.
وأوضح عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق الركن شمس الدين كباشي في كلمته نيابة عن وفد الحكومة المفاوض، أن الوفد الحكومي جاء للمفاوضات في جوبا حاملا تطلعات وآمال الشعب السوداني في السلام والتنمية، وأنه وجد ذات الروح لدى الاخوة في الوفود المفاوضة الاخرى.
وأكد أن الحل لقضايا الحرب والسلام ينبع من طاولة المفاوضات ، مضيفا أن وفد الحكومة عازم على التوصل إلى حل حولها ينهى معاناة الشعب التي امتدت منذ استقلال البلاد في العام 1956م وتفاقمت خلال العقود الثلاثة الماضية.
وأكد عضو مجلس السيادة الفريق الركن شمس الدين كباشي أن منبر جوبا يمثل المنبر الأكثر تأهيلا لتحقيق السلام في السودان نسبة لفهم القيادة في دولة الجنوب لقضايا السودان فضلا عن ما يربط البلدين من علاقات ووشائج.
وقدم الفريق الركن كباشي شكر الحكومة السودانية للرئيس سلفاكير ميارديت الذي وصفه بالاب، لرعايته المفاوضات ، كما شكر الوساطة للجهد الجبار الذي قامت به قبل وخلال المفاوضات.
وأوضح أن حل مشاكل السودان يبدأ بالاعتراف بها، مضيفا ” اننا نعترف بأن هناك مشكلة.”
وأشاد بما تحقق خلال هذه الجولة ، ووصفه بأنه إنجاز كبير، مؤكدا أن وفد الحكومة ملتزم بكل ما تم التوقيع عليه وسيواصل التفاوض في الجولة القادمة بنفس الروح الطيبة ، معربا عن تفاؤله بالتوصل إلى سلام شامل خلال الفترة القادمة.
وابان الفريق الركن كباشي في كلمته أن الثورة السودانية التي شاركت فيها حركات الكفاح المسلح منذ فترة طويلة لن تكتمل إلا بتحقيق السلام الشامل والعادل في البلاد.
من جانبه أكد رئيس لجنة الوساطة الجنوبية توت قلواك اقتراب الاطراف السودانية من توقيع سلام شامل سيتم الاحتفال به في جوبا، معلنا عن تعليق المفاوضات حتى ٢١ نوفمبر .
وأكد الأمين العام للحركة الشعبية قطاع الشمال عمار امون دلدوم في كلمته في المؤتمر الصحفي المشترك التزامهم في الحركة بالاستمرار في التفاوض من أجل التوصل إلى سلام شامل في البلاد، مشيدا بالإرادة السياسية والروح الطيبة التي توفرت لدى وفد الحكومة السودانية المفاوض، مشيرا إلى أن هذه الإرادة “تمنحنا أملا كبيرا فى تحقيق السلام.”
إلى ذلك أكد الدكتور الهادى ادريس رئيس الجبهة الثورية أن ما تم توقيعه في هذه الجولة يعد إنجازا كبيرا ما كان ليتحقق لولا الروح والجدية التي سادت المفاوضات، مشيدا بروح الشراكة التي اعتمدها الوفد الحكومي في التفاوض والتي ساهمت في حسم الكثير من القضايا.
من جانبه أمن جوارم بيسورا ممثل بعثة الاتحاد الافريقي في جوبا ومفوض الاتحاد لعملية السلام، على منبر جوبا مقرا للتفاوض حول قضايا السلام في السودان، مؤكدا دعم الاتحاد الافريقي لعملية السلام في السودان، مشيرا إلى أن ذلك يدعم توجهات الاتحاد في حل القضايا الإفريقية داخل القارة.
جوبا ٢٢-١٠-٢٠١٩م (سونا)