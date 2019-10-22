مصرع وإصابة 14 شخصا في حادث مروري بكوستي

لقى ستة أشخاص مصرعهم وأصيب ثمانية اخرون إصابات متفاوتة نتيجة لحادث مروري بطريق كوستي / تندلتي على بعد خمسة كلم غرب مدينة كوستي عصر الثلاثاء ، وتعود تفاصيل الحادث نتيجة لتصادم عربة بوكس يحمل ركاب من قريتي ( الوساع المدرسة وردود النمر) متجهاً ناحية الغرب بعربة تانكر قادمة من اتجاه تندلتي ، وعزا شهود عيان لـ ( سونا ) أسباب الحادث لتخطي العربة البوكس والظروف الطبيعية نتيجة لهطول الأمطار ودخولها في المسار الاخر من الطريق مما أدى لتصادمهما بالعربة التانكر ، ونتج عن ذلك دمار كامل للبوكس ووفاة ست أشخاص ثلاثة رجال وثلاث نساء وإصابة ثمانية آخرين إصابات متفاوتة تم اسعافهم لحوادث مستشفى كوستي وهم خمسة نساء ورجلان وطفل. وسجلت ( سونا ) زيارة لحوادث مستشفى كوستي ووجدت أن إدارة المستشفى قدمت الإسعافات الأولية للمصابين وتمت إحالة بعض الحالات الخطره للخرطوم . وتحصلت ( سونا ) على أسماء المتوفين في الحادث وهم: الناير حمد محمد “سائق البوكس” السكن الوساع يبلغ من العمر 50 سنة ، آدم محمد علي الكليس السكن قردود النمر العمر 50 سنة ، الزبير العبيد محمد السكن قردود النمر العمر 40 سنة ، فاطمة محمد حسن السكن قردود النمر العمر 35 سنة، عواطف جبر الدار الصادق السكن الوساع المدرسة، العمر 45 سنة ، فريال محمد الفكى السكن قردود النمر.
كوستي في 22 – 10 – 2019م ( سونا )