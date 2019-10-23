الدعم السريع تضبط أفراداً يحتالون باسمها بجنوب دارفور

تمكنت استخبارات قوات الدعم السريع من القبض على أفراد ينتحلون صفتها ويحتالون المواطنين بولاية جنوب دارفور.
وقال رئيس شعبة الاستخبارات المُقدم محمد أحمد بشارة في تصريحات صحفية أمس، إن قواته ضبطت شخصين يرتديان زي قوات الدعم السريع يحتالون على المواطنين تم رصدهما بعد متابعة، وأكد القبض عليهما وفتح بلاغ في مواجهتهما. وقطع أن قوات الدعم السريع تقوم بواجباتها بمهنية عالية وحماية ممتلكات المواطنين، وشدد على أن قوات الدعم لا تقوم بمثل هذه التصرفات ودعا المواطنين لأخذ الحيطة والحذر ومساعدتها في التصدى لمن أسماهم بمطلقي الشائعات.
الخرطوم: نيالا: حسن حامد
صحيفة الصيحة