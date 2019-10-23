الإعدام شنقاً لقاتل ابن خالته

أصدرت محكمة شندي العامة قراراً قضى بالاعدام شنقاً حتى الموت للمدان بقتل ابن خالته طعناً بسكين اثناء ترحيله لاطفال رياض حيث ان المتهم لم يستفد من كل الاستثناءات الواردة تحت طائلة المادة “131”.
وكانت المحكمة قد استمعت الى جميع حيثيات البلاغ متحري وشهود اتهام وشهود دفاع في القضية وبعد الفراغ من السماع ووزن البينات أصدرت قرارها المذكور أعلاه وتشير وقائع الجريمة الى ان خلافات بين المتهم والمجني عليه تجددت يوم وقوع الجريمة حيث كان القتيل يعمل في ركشة تخصه وكان يرحل بها أطفال رياض فقابله المتهم في الطريق وتجدد الخلاف ليخرج المتهم سكينه ويسدد بها طعنة للمجني عليه أودت بحياته.
عليه وبحسب الدار، تم اخطار الشرطة التي سارعت الى موقع الحدث واتخذت كافة الاجراءات القانونية والفنية اللازمة وباورنيك جنائي صادر من النيابة تم نقل الجثة للمشرحة لمعرفة أسباب الوفاة كما تم القبض على المتهم وباشرت الشرطة التحري معه بتهمة القتل العمد وبعد اكمال التحريات أحيل البلاغ للمحكمة وعقدت المحكمة جميع جلساتها الى ان أصدرت القرار المذكور مسبقاً.
الخرطوم: (كوش نيوز)