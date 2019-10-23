قائمة جديدة بحظر السفر لقيادات من النظام البائد

أصدر جهاز الامن والمخابرات العامة ونيابة الخرطوم شمال، قائمة جديدة بحظر السفر لعدد كبير من قيادات النظام البائد بالاضافة الى قيادات انقلاب 89 .
ووفقًا لما نشرته صحيفة السوداني اليوم الاربعاء، عن مصدر قوله بأن جهاز المخابرات العامة أصدر قائمة جديدة الاسبوع الماضي بحظر سفر عدد كبير من رموز النظام البائد أبرزهم عبدالرحيم محمد حسين وعوض الجاز والحاج العطا المنان واشقاء الرئيس المعزول .
وأضاف المصدر ان نيابة الخرطوم شمال أحمد النور الحلا قد خاطب ادار القوائم والسيطرة بوزارة الداخلية لحظر 10 قيادات من مجلس انقلاب 89 وأعضاء الجبهة الاسلامية القومية .
وتضم قائمة المحظورين كلًا من علي عثمان محمد طه وعلي الحاج وابراهيم السنوسي وفيصل ابو صالح وفيصل مدني مختار وصلاح الدين كرار وسليمان محمد سليمان وابراهيم نايل ايدام وعوض الجاز .
وخاطبت وزارة الداخلية، الجهات المعنية بحظر المذكورين من السفر خارج البلاد، وذلك للتحقيق معهم في قضايا فساد وأخرى تتعلق ببلاغات انقلاب 89 .
المشهد السودانى