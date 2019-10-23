التعايشي: الحركة الشعبية أودعت مشروع مبادئ مكتملا

أوضح المتحدث الرسمي باسم وفد الحكومة للمفاوضات الأستاذ محمد حسن التعايشي أن الحركة الشعبية شمال بقيادة الحلو أودعت مشروع مبادئ مكتملا يحدد سقف وإطار الاتفاق المتوقع.
وأشار التعايشي في تصريح صحفي إلى أن النقاشات التي دارت مع وفد الحركة عززت الثقة وقوت الإرادة المشتركة المتجهة نحو السلام، مضيفا أن الحركة سلمت ردها أمس الثلاثاء على الورقة التي قدمها وفد الحكومة المفاوض بشأن خارطة الطريق التي تحكم سير المفاوضات ومنهجيتها في الجولات القادمة.
وأوضح أن منبر جوبا لمحادثات السلام السودانية يحتاج إلى تجديد تفويض من مجلس السلم والأمن الإفريقي ومجلس الأمن، مشيرا إلى أن تزامن المفاوضات مع وجود مجلس الأمن الدولي ومجلس الأمن والسلم الإفريقي فى جوبا ساهم في حصد منبر جوبا اعترافا واسعا.
وأوضح التعايشي أن الوفد الحكومي المفاوض سيجري مشاورات داخلية واسعة مع كل الشركاء الوطنيين بشأن السلام قبل الجولة القادمة.
سونا