وزير الإعلام يتعهد بتوفير الحماية لدور النشر

تعهد فيصل محمد صالح، وزير الإعلام والثقافة السوداني، المتحدث باسم الحكومة، بتوفير الحماية لدور النشر والجهات المشاركة في معرض الخرطوم الدولي للكتاب.
وقدم صالح اعتذاره للفريق العامل في جناح المفكر السوداني الراحل محمود محمد طه بعد تعرض الجناح لهجمات من أحد المتطرفين.
ودعا صالح إلى إعلاء الحوار الفكري والسياسي وقبول الآخر، مشددًا على رفض السلوك العدواني، وقال إن الفكر يقابل بالفكر والنقاش لا باللجوء إلى العنف.
وأكد أن الحكومة ملتزمة بتوفير الأمن داخل وخارج المعرض، وأنها لن تتهاون في ذلك مهما كلف الأمر.
المشهد السودانى