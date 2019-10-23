مفاجآت في زيارة البرهان لروسيا

توقع خبراء في العلاقات الدولية أن تحقق زيارة رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان إلى روسيا نتائج ايجابية تنعكس على الوضع الاقتصادي بالبلاد، ووصف الخبير في العلاقات الدولية خالد عمر، الزيارة بالاستثنائية، وقال: (من شأنها أن تسهم في حلحلة الكثير من القضايا، مشيراً إلى العلاقة الوطيدة بين البلدين.
وتوقع خالد في تصريحات صحفية، أن تفضي قمة سوتشي إلى مفاجآت ليست بالحسبان، وقال إن السودان سيعمل على الاستفادة من خبرات روسيا في المجال العسكري، وأضاف عمر أن مشاركة السودان في قمة (روسيا – أفريقيا) أمر في غاية الأهمية بالنسبة للبلد المضيف، لجهة أن السودان يعتبر مدخلا رئيسياً لسوتشي في القارة السمراء، منوهاً إلى أن الرئيس الروسي بوتين حريص على أن يكون السودان حليفاً استراتيجياً خلال الفترة المقبلة.
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