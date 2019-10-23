بحضور البرهان بدء أعمال قمة سوتشي

بدأت اليوم بمنتجع سوتشي الساحلي بروسيا أعمال المنتدى الروسي الإفريقي بحضور الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اللذين ترأسا القمة، وكذلك بحضور عدد من رؤساء وقادة الدول الإفريقية.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تصريح صحفي قبل بدء أعمال القمة أن تطوير علاقات المنفعة المتبادلة مع الدول الإفريقية يندرج ضمن أولويات السياسة الخارجية الروسية.
وقال بوتين: إن القمة ستتيح الفرصة لتبادل الآراء مع قادة الدول الإفريقية حول سبل تطوير علاقات التعاون الثنائي، مضيفًا أن روسيا تخطط لاستثمار المليارات في إفريقيا، مشيرًا إلى وجود إمكانيات كبيرة لدى الشركات الروسية للاستثمار في إفريقيا.
ويتضمن جدول أعمال القمة التي تعقد تحت شعار (السلام والأمن والتنمية) إجراء مداولات حول سبل استكشاف مخزون التعاون بين روسيا والقارة الإفريقية ومناقشة سبل التعاون الثنائي في استكشاف الثروات الطبيعية واستخراجها والتكامل الاقتصادي وتطوير العلاقات في مجال العلوم والتعليم.
سونا