النائب العام يلتقي بمدير جهاز الأمن

التقى مولانا تاج السر علي الحبر النائب العام اليوم بمكتبه بمدير جهاز المخابرات العامة الفريق ابوبكر دمبلاب.وناقش الاجتماع عددا من القضايا ذات الصلة بعمل النيابة العامة خاصة موضوع رفع حصانات اعضاء الجهاز الذين يواجهون اتهامات في بلاغات امام النيابة.
و اكد النائب العام ضرورة اتخاذ الإجراءات الخاصة بها من قبل الجهاز بأعجل ما تيسر.. كما ناقش الاجتماع ضرورة مد النيابة العامة بالمعلومات اللازمة وفق نص الوثيقة الدستورية والتي يتطلب توافرها تعاون اجهزة الدولة المختلفة رغما عن الصعوبات المتراكمة وبصفة خاصة تلك المتعلقة بفساد رموز النظام السابق والقضايا الموجهة ضد افراد الجهاز قيد التحري والتحقيق امام النيابة العامة.
وامن اللقاء على ضرورة تطبيق مبدأ سيادة حكم القانون بسطا للعدالة وردا للمظالم في كافة القضايا ذات الصلة والمطروحة امام النيابة العامة.
سونا