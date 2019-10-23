الاجتماع الاول للمجلس القومي لتنميةالصادرات”فنيين””

ترأس وكيل وزارة الصناعة والتجارة محمد علي عبد الله بالوزارة اليوم الاجتماع الاول للمجلس القومي لتنمية الصادرات على مستوى الجنة الفنية والذي ضم عدداً من وكلاء الوزارات ، رئيس اتحاد اصحاب العمل سعود البرير ، رئيس غرفة المصدرين باتحاد الغرف التجارية وعددا من الجهات ذات الصلة.
وقد استعرض الاجتماع مهام واختصاصات المجلس بعد اعادة تشكيله من جديد خاصة برسم سياسات التصدير ووضع البرامج الكفيلة بتحقيق اهداف الصادرات ،بجانب تقييم سياسات التجارة الخارجية والعمل على تنسيق السياسات المالية والنقدية بما يحقق تنمية الصادر، وكذلك تحديد معوقات تنمية الصادرات وتقديم الحلول اللازمة لها ودعم انشطة القطاع الخاص المرتبطة بتنمية الصادرات
وتناول المجتمعون تقديم مقترحات لسياسات الصادر نسبة لاقتراب نهاية الموسم الزراعي
وامن الاجتماع على تقديم توصيات تقدم بصورة عاجلة للمجلس على المستوى الوزاري الذي سيلتئم الاسبوع القادم لاجازتها كما امن المجلس على ازالة كافة المعوقات التي تعترض الصادرات بخفض تكلفة الصادر والعمل على زيادة القدرة التنافسية للسلع الوطنية بجانب ازالة وتخفيض الرسوم والجبايات المفروضة علي الانتاج والصادر وتفعيل دور الاجهزة والقوانين الرقابية في مجال التجارة .
يذكر أن مجلس الوزراء كان قد سبق أن اصدر قراراً بالرقم (39) لسنة 2019 باعادة تشكيل المجلس القومي لتنمية الصادرات برئاسة وزير الصناعة والتجارة ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي رئيساً مناوباً وعضوية آخرين .
سونا