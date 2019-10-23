والي الشمالية يطمئن على الاستعدادات للموسم الشتوي

اطمأن والي الولاية الشمالية المكلف اللواء ركن محمد محمد الحسن الساعوري على استعدادات محلية البرقيق للدخول في الموسم الشتوي الحالي. ووقف من خلال الزيارة التي قام بها اليوم لبيارة مشروع الدفوفة الزراعي وقف علي المشاكل التي تواجه البيارة والمتمثلة في صيانة الطلمبات ومعالجة الترع بالمشروع.
وأكد والي الولاية الشمالية المكلف في تصريح (لسونا) اهتمام حكومة الولاية بالموسم الشتوي الحالي وحرصها على حل جميع المشاكل التي تواجه الموسم والسعي لتوفير مطلوباته، مشيرا الى ان شركة “زادنا” ستقوم بعمليات صيانة طلمبات مشروع الدفوفة الزراعي حتي يلحق بالموسم الشتوي الحالي ويتمكن من زراعة المساحات المستهدفة وناشد الوالي جميع المزارعين الذين يمتلكون اراضي زراعية داخل مشروع الدفوفة الزراعي الحرص علي زراعة المساحات المخصصة لهم.
وقال الوالي إن حكومة الولاية الشمالية تقوم بمراجعة والنظر في الاراضي الزراعية الممنوحة للمواطنين والذين لم يقوموا بزراعتها مع تفعيل القوانين واللوائح المنظمة للعمل الزراعي والاستثماري بالولاية الشمالية .
من جانبه أكد المدير العام لوزارة الانتاج والموارد الاقتصادية بالشمالية المهندس عماد الدين محمد علي ان المساحة الكلية لمشروع الدفوفة الزراعي تبلغ 22الف فدان وانه يستهدف في هذا الموسم زراعة اكثر من 3الاف فدان من محصول القمح.
واضاف ان المشروع يحتاج لعمل كبير وإجراء صيانات عاجلة للطلمبات ومعالجة مشاكل الترع.
فيه يذكر أن والي الولاية الشمالية المكلف وعدد من القيادات كانوا قد زاروا بيارة مشروع البرقيق الزراعي.
سونا