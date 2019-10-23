سالم يستقبل رئيس بعثة اليوناميد

إستقبل السفير محيي الدين سالم الوكيل المساعد بالانابة بوزارة الخارجية السيد جرمايا مامابولو المبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ورئيس بعثة يوناميد.
حيث قدم الأخير تنويراً حول البيان الذي سيدلي به أمام مفوضية السلم والأمن الإفريقي عن الحالة في دارفور وقوات يوناميد كما تناول اللقاء المجهودات التي قامت بها بعثة يوناميد في الفترة السابقة وآخر ما تم من عمليات اخلاء من مواقع يوناميد في دارفور، كما قدم تنويراً عن متابعته لسير مفاوضات السلام التي ترعاها دولة جنوب السودان وجهود الوساطة التي تقوم بها لتوقيع السلام بين حكومة السودان وحركات الكفاح المسلح والتي شارك فيها كممثل للإتحاد الإفريقي حيث أعرب السيد مامابولو عن أمله أن تفضي إلي إرساء دعائم السلام في البلاد مشيراً الى أنها فرصة حقيقية لتحقيق ذلك.
من جانبه ثمن السيد الوكيل المساعد بالإنابة الدور الذي ظلت تقوم به بعثة يوناميد في دارفور منذ تشكيلها في العام ٢٠٠٧ كما أكد على ضرورة التواصل مع الحكومة الإنتقالية خلال الفترة المقبلة لإنجاح عملية السلام وأكد على موقف السودان المتمثل في ضرورة التعاون مع بعثة يوناميد كطرف داعم في تنفيذ إتفاقية السلام المرتقب وما يستتبعها من جوانب متعلقة بمراقبة وقف إطلاق النار وبرامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج وما يستتبعه من مراحل لتثبيت وإستدامة السلام.
سونا