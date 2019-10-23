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2019/10/24

2019/10/24


حكام الإنقاذ كانوا اعف الناس في بداية التسعينات ،يعيشون في بيوت الطين، بعدها حدث ما حدث



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عفوا السادة الوزراء
اي صورة من صور التقشف التي يمارسها حكام ووزراء الحكومة الانتقالية فقد شاهدناه من قبل عند حكام الإنقاذ …
حكام الإنقاذ كانوا أنقى واعف الناس في بداية التسعينات ، كانوا يعيشون في الأحياء الشعبية وفي بيوت الطين ، بعدها حدث ما حدث …

السيد وزير الصناعة كل ما نطلبه منكم اليوم هو دولة القانون والعدالة ، والحساب و المحاسبة ، دولة البشر العاديين الذين يصيبون ويخطئون وليس دولة الملائكة والأولياء الصالحين ، بشرا عندما يصيبوا نحفزهم وعندما يخطئوا نعاقبهم وفق القانون …
نحتاج ان نسمع القرارات القوية التي توقف هدر هذه الأموال وليس رفض حق مستحق موجود في القانون …

اما مظاهر التقشف فقد سبقكم عليها الكيزان ….
اقرأوا تاريخنا جيدا ، حتى لا تشمئز نفوسنا من تكرار المواقف التي أودت بنا إلى ما نحن عليه اليوم …
لن نلدغ من هذه الجحور مرة أخرى .

Salim Alamin

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