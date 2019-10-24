التعايشي : “منبر جوبا” يحتاج لتجديد تفويض من مجلس الأمن الدولي

أعلن متحدث باسم الحكومة السودانية، أمس الأربعاء، أن منبر جوبا لمحادثات السلام بين الحكومة والحركات المسلحة، في حاجة إلى تجديد التفويض من مجلسيّ الأمن والسلم الأفريقي ومجلس الأمن الدولي.
ووصف المتحدث الرسمي باسم وفد الحكومة للمفاوضات، محمد حسن التعايشى في تصريحات صحفية بمطار الخرطوم جولة جوبا الأخيرة بـ “الناجحة”، ونوه إلى وجود وفد من مجلس الأمن الدولي أسهم في “حصد منبر جوبا اعترافاً واسعاً”.
ووصل العاصمة الخرطوم، أمس الأربعاء، وفد الحكومة لمباحثات السلام التي استضافتها عاصمة دولة جنوب السودان جوبا.
ورفعت الوساطة جولة المباحثات التي ابتدرت في 14 أكتوبر الجاري، لتاريخ 21 نوفمبر المقبل.
وضم الوفد أعضاء مجلس السيادة الانتقالي، شمس الدين كباشي، ومحمد حسن التعايشي، ووزير الحكم الاتحادي يوسف الضي، ورئيس مفوضية السلام سليمان محمد الدبيلو، ومدير الاستخبارات العسكرية جمال عبد المجيد.
وانتهت الجولة بإبرام وتوقيع عدة اتفاقات مع فصائل الجبهة الثورية والحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو.
وأوضح أن الاتفاق السياسي يرسم خارطة الطريق للمفاوضات المقبلة، وأوضح التعايشي أن الوفد الحكومي المفاوض سيجري مشاورات داخلية واسعة مع كل الشركاء الوطنيين بشأن السلام قبل الجولة القادمة.
صحيفة الجريدة