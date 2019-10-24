المؤتمر الشعبي: لا يجوز حظر أي مواطن من السفر إلا بإجراء قضائي

قطع الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي، السفير إدريس سليمان بعدم شرعية أية جهة حكومية في اتخاذ قرارات بحظر سفر المواطنين السودانيين دون وجود دعوى قضائية صادرة من المجلس الأعلى للقضاء السوداني. وقال سليمان لـ” الجريدة”، عطفاً على الأخبار المتدوالة حول قيام السلطات الأمنية بحظر سفر قيادات في المؤتمر الشعبي، من بينهم إبراهيم السنوسي وعلي الحاج.
وقال” لم تخاطبنا أية جهة رسمية بهذا القرار الذي قرأناه في الصحف، ولا نرى أن هناك سنداً قانونياً يمكن أن يجعل هذا القرار منطقياً، طالما أن قرارات حظر السفر لأي مواطن سوداني لا تجوز إلا في حال وجود دعوى قضائية أو تهمة جنائية تتم عن طريق مخاطبة رسمية صادرة من الجهاز القضائي لجهات الاختصاص، وأضاف سليمان أن مثل هذه الأخبار المقصود بها إحداث “ربكة” في المشهد السياسي لا غير، مشيراً إلى أن الدولة السودانية تشهد الآن تحولاً سياسياً وتغييراً أقر بعدم منح السطات الأمنية أي صلاحيات استثنائية، بل وقد تم حصرها في جمع وتحليل المعلومات بحسب ما تطلبه قوى الثورة نفسها ممثلة في قوى الحرية والتغيير.
الخرطوم: عبد الناصرالحاج
صحيفة الجريدة