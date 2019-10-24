قرارات مرتقبة برفع الحصانة عن أعضاء بجهاز الأمن والمخابرات

أكد النائب العام تاج السر علي الحبر، على ضرورة اتخاذ الإجراءات الخاصة برفع حصانات أعضاء جهاز المخابرات العامة الذين يواجهون اتهامات في بلاغات أمام النيابة.
وطالب الحبر مدير المخابرات ابوبكر دمبلاب في اجتماع جمعهما أمس (الأربعاء) بالنيابة العامة، على ضرورة مد النيابة العامة بالمعلومات اللازمة المتعلقة بفساد رموز النظام السابق والقضايا الموجهة ضد افراد الجهاز قيد التحري والتحقيق أمام النيابة العامة.
وأمن اللقاء على ضرورة تطبيق مبدأ سيادة حكم القانون بسطاً للعدالة ورداً للمظالم في كافة القضايا ذات الصلة والمطروحة أمام النيابة العامة.
صحيفة الجريدة