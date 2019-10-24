محاكمة زوج بقتل زوجته وطعن والدته

تنظر محكمة الجنايات بكرري في وقائع البلاغ المفتوح في مواجهة أحد الأزواج بطعن زوجته ، مما أدى الى وفاتها وطعن والدته التي أنقذتها العناية الإلهية .
وتعود تفاصيل هذه الحادثة الى شكوك راودت الزوج ، وعند سؤاله عنها كانت الزوجة قد عادت الى المنزل ليقوم الزوج بتوجيه طعنات لها ، وحاولت والدته التدخل إلا أن الزوج سدد طعنات لوالدته .
وبإخطار الشرطة القى القبض على الزوج ودون بلاغاً في مواجهته تحت المادة 130 من القانون الجنائي ، وبعد إكمال التحريات حول البلاغ الذي قدم يومية التحري والإفادات الخاصة بالبلاغ .
كما إستمعت المحكمة لعدد من شهود الإتهام حيث تمثل النيابة الحق العام ، بينما يمثل الدفاع عن المتهم الأستاذ القانوني والمترجم موسى سليمان الحاج وحددت المحكمة جلسة 7/11/2019 للسير في قضية الإتهام بحسب صحيفة الدار .
الخرطوم ( كوش نيوز )