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جرائم وحوادث

2019/10/24

2019/10/24


محاكمة زوج بقتل زوجته وطعن والدته



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تنظر محكمة الجنايات بكرري في وقائع البلاغ المفتوح في مواجهة أحد الأزواج بطعن زوجته ، مما أدى الى وفاتها وطعن والدته التي أنقذتها العناية الإلهية .

وتعود تفاصيل هذه الحادثة الى شكوك راودت الزوج ، وعند سؤاله عنها كانت الزوجة قد عادت الى المنزل ليقوم الزوج بتوجيه طعنات لها ، وحاولت والدته التدخل إلا أن الزوج سدد طعنات لوالدته .

وبإخطار الشرطة القى القبض على الزوج ودون بلاغاً في مواجهته تحت المادة 130 من القانون الجنائي ، وبعد إكمال التحريات حول البلاغ الذي قدم يومية التحري والإفادات الخاصة بالبلاغ .

كما إستمعت المحكمة لعدد من شهود الإتهام حيث تمثل النيابة الحق العام ، بينما يمثل الدفاع عن المتهم الأستاذ القانوني والمترجم موسى سليمان الحاج وحددت المحكمة جلسة 7/11/2019 للسير في قضية الإتهام بحسب صحيفة الدار .

الخرطوم ( كوش نيوز )

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