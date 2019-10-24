النيابة تصدر أمر قبض لمدير تلفزيون السودان السابق إسماعيل عيساوي

أصدرت نيابة الصحافة والمطبوعات، أمرًا بالقبض على مدير التلفزيون السابق، إسماعيل عيساوي بسبب برنامج خفافيش الظلام والخرطوم تنتحب، بحسب – الحدث – وقال المتحدث باسم لجنة الدعم القانوني بالجبهة الديمقراطية إنه تم إرسال خطاب رسمي يستفسر عن اسم معد ومخرج البرنامجين لعيساوي ولم يرد، وكانت إقالة المدير العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون إسماعيل عيساوي، إحدى أكثر المطالبات التي لم تهدأ وتيرتها حتى أُعفي الرجلُ من منصبه، وطالب الجمهور بمحاسبته بحسب – السودان اليوم – بعد أن بث فيلماً وثائقياً عقب فض اعتصام القيادة العامة، مدته 12 دقيقة حمل عنوان «خفافيش الظلام»، وفي مقدمته قال إن كوادر من الحزب الشيوعي سعت لاختطاف الثورة السودانية، وعقب تشكيل الحكومة، قرر مجلس الوزراء إعفاء المدير العام للتلفزيون القومي إسماعيل عيساوي من منصبه، وتكليف مدير الإدارة العامة للبرامج إبراهيم البزعي.
صحيفة السوداني