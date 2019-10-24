توقّعات بإصدار مجلس الوزراء توجيهاً بشأن مفصولي السدود

كشفت نقابة العاملين بوحدة تنفيذ السدود عن إتخاذ إجراءات بشأن المفصولين بإدارة العلاقات والمراسم لنحو (31) موظفاً بمختلف درجاتهم الوظيفية، حيث نفذ العاملون بوحدة تنفيذ السدود أمس وقفة تضامنية مع المفصولين.
وتوقع رئيس الهيئة الفرعية للوحدة عاطف الزين خلال مخاطبته العاملين أمس أن يصدر مجلس الوزراء الخميس المقبل توجيهاً رسمياً بشأن قضية المفصولين، وأشار إلى أن وزير الموارد المائية والري رفع الأمر إلى مجلس الوزراء، للبت فيه،
من جانبه عدّد ممثل العاملين بالوحدة لؤي أحمد عثمان إنجازات ومشروعات الوحدة ممثلة في السدود الكبرى، وبرامج حصاد المياه.
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