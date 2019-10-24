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سياسية

2019/10/24

2019/10/24


مُقترح بتسمية وسيط أفريقي للمفاوضات المُرتقبة بين الحكومة وحَمَلَة السلاح



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اقترحت الأطراف السودانية المُتفاوضة بجوبا، تَسمية وسيطٍ من الاتحاد الأفريقي يكون حَاضِرَاً في جولات التفاوُض، وكشفت عن تداوُل ثلاثة أسماء ليتم اختيار أحدهم وسيطاً للمُباحثات المُقرّر انعقادها الشهر المقبل.

 

وقال القيادي بالجبهة الثورية محمد إبراهيم بحسب (أس. أم. سي) أمس، إنّ الأطراف اتفقت على خارطة طريق تُحَدِّد المَسَارات التفاوُضية للجلسات القادمة تشمل “دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق والشرق بجانب مسار للشمال”.

 

من جهته، أكّد القيادي بحركة تحرير السودان المجلس الانتقالي برئاسة الهادي إدريس، محمد نمر حرص وفدي الحكومة والجبهة الثورية على تحقيق السلام، وأعرب عن تفاؤله بالجولات القادمة لتحقيق سلامٍ شاملٍ وعادلٍ بالبلاد.

الصيحة

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