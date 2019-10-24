مذكرة للنائب العام تطالب بإطلاق سراح معتقلين

دفعت أسر (7) من المعتقلين السياسيين بمذكرة عاجلة إلى النيابة العامة، مطالبةً بشطب البلاغ رقم 155/2019م، لدى نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية، ونفذت قبائل وأهل وأسر وزملاء المعتقلين وقفة احتجاجية عصر أمس أمام مقر النيابة العامة بالخرطوم.
وحملت ملصقات ولافتات بحسب (آخر لحظة) تطالب فيها بإطلاق سراحهم، أو تقديمهم لمحاكمة عادلة، ويتعلق الأمر بالدكتور أيمن عمر فرج الله، الفريق ركن/ الطيب المصباح، واللواء م/ محمد الأمين محمد محمد الأمين، اللواء م. مبارك محمد أحمد، عقيد ركن م/ محمد زاكي الدين آدم، رائد م/ إبراهيم محمد عبد الكريم، م. محمود صالح محجوب محمود.
الخرطوم (كوش نيوز)