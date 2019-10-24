الأنتربول يشيد بجهود السودان في مكافحة الجرائم

مكافحة الإتجار بالبشر والحد من الهجرة غير الشرعية والجريمة العابرة، ملفات كانت حاضرة في اجتماعات الأمانة العامة للأنتربول رقم (88) بمدينة سنتياغو بدولة شيلى، والتي شارك فيها السودان بوفد رفيع المستوى بقيادة الفريق أول شرطة (حقوقى) عادل محمد أحمد بشائر، مدير عام قوات الشرطة.
ورقة السودان التي قدمها بشائر أمام الأمانة العامة للأنتربول تناولت جهود الحكومة السودانية وقوات الشرطة والجهات المختصه والأجهزة الأمنية الاخرى فى مكافحة الإتجار بالبشر والحد من الهجرة غير الشرعية والجريمة العابرة، بالإضافة إلى التشريعات الوطنية التى تم وضعها، فضلاً عن معاقبة مرتكبي مثل هذه الجرائم، إلى جانب إنشاء المركز القاري للمعلومات المتقدم (روك) للحد من الإتجار بالبشر، والضبطيات التي تحققت، وتقديم المتورطين للعدالة.
وقال بشائر في تصريحات عقب عودته أمس بحسب (آخر لحظة) إن تلك الجهود التي قامت بها الحكومة تجاه تلك الملفات وجدت الإشادة من الدول الأعضاء، مبيناً أنه التقى على هامش الاجتماع بالامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب وعقد لقاءات ثنائية مع نظرائه مدراء الشرطة بالدول الشقيقة والصديقة أمن فيها الجانبان على ضرورة التعاون مع الشرطة السودانية الكامل وفتح أفاق جديدة تؤكد انفتاح السودان على المجتمع الدولي والقاري في كافة مجالات التعاون الشرطي.
كوش نيوز