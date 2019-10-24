البرهان :قمة سوتشي انطلاقة قوية للعلاقات الروسية الأفريقية

سوتشي في 24-10-2019( موفد سونا)- أكد الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة أن ملتقى قمة سوتشي يمثل نقطة انطلاقة قوية للعلاقات الروسية الأفريقية في كافة المجالات، موضحا أن الإرث الكبير لهذه العلاقات يمثل سندا كبيرا لتطويرها بما يخدم تحقيق المصالح والمنافع المشتركة لكل الأطراف .
وقال البرهان – لدى مخاطبته اليوم الجلسة الختامية للقمة – إن أفريقيا قادرة على قيادة مبادرات لوضع الحلول للكثير من المشاكل العالمية كنقص الغذاء والطاقة، وأن القارة الأفريقية تحتاج فقط لمزيد من الشراكات السياسية والاقتصادية التي تحقق الأهداف الاستراتيجية.
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