وزير الثقافة والإعلام ينعي الشاعر عوض أحمدخليفة

نعی الأستاذ فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام الشاعر الكبير عوض أحمد خليفة الذي رحل عن دنيانا صباح اليوم.
وقال الأستاذ فيصل محمد صالح إن رحيل عوض أحمد خليفة فقد لا يعوض، قد كان الرجل شاعرا وأديبا وإداريا فذا في كل مجال، إلی جانب عطائه في القوات المسلحة حتی وصل إلی رتبة اللواء.
وأضاف إن عوض أحمد خليفة فتح لنفسه صفحة خاصة في كتاب الشعر الغنائي السوداني عطرها يجميل المعاني ورقيق العبارات وصدق المشاعر، وسطر بها فرائد خالدات في ذاكرة الشعب السوداني.
رحم الله عوض أحمد خليفة بقدر ما رسم في دنيانا من عوالم وقيم الخير والحب والجمال، وعطر قبره بدعوات الملايين من أبناء الشعب السوداني، وخالص العزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه، والحمد لله من قبل ومن بعد.
سونا