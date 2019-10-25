أدق التفاصيل عن لقاء الحركة الشعبية جناح عقار ومؤتمر البجا بجوبا

كشفت مصادر موثوقة لـ (الانتباهة أون لاين) عن لقاء تم بين قيادات الحركة الشعبية جناح مالك عقار ووفد من قيادة مؤتمر البجا المعارض، في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان الجمعة. وتناول الإجتماع سبل تعزيز التحالف الاستراتيجي بين التنظيمين وتعزيز دورهما الرائد في الجبهة الثورية. وأكد التنظيمان إستعداهما المبدئي للعمل على تقوية الجبهة الثورية بإعتبارها تحالف إستراتيجي يضم معظم قوى الهامش. وتناول الإجتماع سير العملية التفاوضية في جوبا وأكد الطرفان علي تعاونهم وتنسيقهم الدائم في مسار شرق السودان والمنطقتين. كما اتفق الطرفان علي مواصلة الحوار في كل القضايا المشتركة والقضايا القومية وأمنا علـى مواصلة النضال من اجل تحقيق أهداف الثورة السودانية في الحرية والسلام والعدالة والمواطنة المتساوية بلا تمييز.
الجدير بالذكر أن قيادات الحركة الشعبية التي شاركت في الاجتماع شملت كل من مالك عقار رئيس الحركة وياسر عرمان نائب الرئيس وخميس جلاب الامين العام وازدهار جمعة عضو المجلس القيادي، بينما ضم وفد مؤتمر البجا كل من د. موسى سيدي رئيس الحزب ومامون باركوين نائب الرئيس وأسامة سعيد الامين العام وستنا محمود امينة المرأة وعثمان قدف.
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