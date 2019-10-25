ختام القمة الروسية الأفريقية بمشاركة البرهان

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن انعقاد القمة الأفريقية الروسية كل “3” سنوات بالتناوب بين روسيا وإحدى الدول الأفريقية، وعقد مشاورات سنوية لوزير الخارجية الروسي ووزراء الخارجية بالدول الأفريقية.
وقال بوتين، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في ختام أعمال القمة الروسية الأفريقية بسوتشي أمس، إن التعاون مع أفريقيا يجري وفق مبدأ المصالح المتبادلة بين كل الأطراف،
وشارك السودان في الجلسة الختامية بوفد على رأسه رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.
وأشار بوتين إلى أن القارة الأفريقية تتمتع بميزة تنافسية، وأنهم يعملون على مضاعفة حجم التبادل التجاري معها.
وأوضح بوتين أن المنتدى فتح نوعاً من العلاقة الجيدة بين روسيا وأفريقيا، مبيناً أن أكثر من 40 دولة تم تمثيلها من الرؤساء الأفارقة وتم التوقيع على عدة اتفاقيات، نتيجة للعمل المشترك، مشيراً لعقد اتفاقيات أخرى تساعد على تنمية العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.
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