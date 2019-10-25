وكيل المالية تورد حافز مجلس إدارة للخزينة العامة

وردت آمنة أحمد سعد وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي مخصصاتها لحضور اجتماع مجلس إدارة شركة سكر النيل الأبيض البالغة 194,015.25 جنيها سودانيا في حساب الخزينة العامة للدولة، وهذا المبلغ عبارة عن مخصصاتها لحضور اجتماع مجلس إدارة شركة سكر النيل الأبيض باعتبارها عضو مجلس الإدارة ممثلاً لوزارة المالية.
وقالت إن هذه الخطوة تأتي في إطار مواصلة جهود حكومة الفترة الانتقالية لترتيب وإعادة النظر في حوافز مجالس الإدارات.
وأبانت أن توريد المبلغ يأتي دعماً للخزينة العامة للدولة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه الحكومة الانتقالية مع شح الموارد المتاحة.
وأكدت على ضرورة مراجعة مكافآت وحوافز مجالس الإدارات بما يحقق أهداف الاستخدام الأمثل للموارد من أجل تحقيق تطلعات وآمال الشعب السوداني العظيم.
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