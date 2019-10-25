المواصفات تنفي حجز صادر الفول السوداني

أكد مدير إدارة الحجر الزراعي بميناء بورتسودان، والمسؤول عن الصادرات والواردات السودانية، دكتور مبارك عثمان، عدم حجز صادر الفول وإعادته للسودان، حسبما أشُيع، وأوضح أن الصادر ينساب لكل دول العالم وفي ازدياد لأنه طبيعي وغير مُحوّر، ويُفضل على كل دول غرب أفريقيا.
وأشار مبارك بحسب وكالة السودان للأنباء، إلى أن الشحنة موضع الاهتمام تم تبخيرها وإدخالها لإندونيسيا بميناء semerang ولم تُرفض واستُخرجت لها شهادة وهذا شيء يحدث في كل موانئ العالم، حسب المعيار13 لبروتكولات الصحة النباتية والسودان عضو أساسي فيه.
وقال إن الحجر الزراعي هو خط الدفاع الأول لحماية الصادرات والواردات وشيء طبيعي أن تفحص وارداتها بالموانئ وتعاد وتحجز وتعالج وارداتها، ولن يؤتى السودان من مينائه أبداً، بل يعتبر الحجر الزراعي من أفضل الإدارات في العالم أداءً وتميزاً.
شبكة الشروق