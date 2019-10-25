حمدوك يُلغي قرار استثناء شمال كردفان من رفع سن المعاش

أصدر رئيس مجلس الوزراء الانتقالي، د. عبدالله حمدوك، قراراً قضى بإلغاء القرار الخاص باستثناء عمال ولاية شمال كردفان من القرار الجمهوري القاضي برفع سن المعاش إلى 65 سنة.
ولقي القرار الذي لا يتيح للعاملين في مؤسسات الدولة بشمال كردفان العمل بعد سن الـ”60″، استهجاناً من العمال واعتبروه تمييزاً سلبياً، سيما وأن القرار الصادر منح جميع العاملين ميزة العمل حتى سن الـ”65″ باستثناء ولاية شمال كردفان .
وأكد والي ولاية شمال كردفان المكلف، اللواء الصادق الطيب عبدالله، أن القرار أعاد الحق لأصحابه ورفع الضرر عن كل المتضررين من العاملين وأسرهم، مؤكداً أن حكومته لن تدخر جهداً لتحقيق العدالة التي رفعتها الثورة شعاراً ورفع الظلم عن كل مواطن.
وأعرب عن شكره وتقديره لمجلس السيادة والوزراء والوزارات الاتحادية المعنية لتعاونها في إصدار القرار، كما حيّا صبر ومثابرة المعاشيين بالولاية حتى عودة الحق وانتصار العدالة.
وكان قد صدر قرار باستثناء عمال ولاية شمال كردفان من القرار الجمهوري القاضي برفع سن المعاش إلى ٦٥ سنة.
الشروق