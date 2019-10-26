قافلة اغاثية لمنطقة أبيي

أمن الإجتماع المشترك بين اشرافية ابيي والمجلس الأعلى لتنسيق شئون دينكا أبيي ومنبر السودانيون الوحدويون الحر علي تنسيق الجهود ووضع الترتيبات الكافية للقافلة الاغاثية لمنطقة أبيي جراء السيول والامطار والتي ستنطلق في عضون الفترة المقبلة .وأكد الاجتماع على ضرورة التواصل مع حكومة جنوب السودان عبر سفارتها ووزارة الخارجية السودانية لتسهيل إجراءات تنفبذ القافلة. وشدد الإجتماع على ضرورة توفير الجوانب الأمنية والتواصل مع أعيان وسلاطين أبيي تأهبا لاستقبال القافلة.
.وكشف الإجتماع الذي انعفد اليوم بكافوري عن وجود جملة من تحديات تواجه العمل منذ العهد السابق راهنا نجاح القافلة بازالة هذه التحديات ودعا الاجتماع لتحديد الإحتياجات وفق الإمكانيات لتغطية المنطقة بكافة مكوناتها وذلك من خلال وضع خارطة طريق تعين مفوضية العون الانساني .
من جانبه اشار مفوص العون الإنساني بمنطقة ابيي الى تردي البنيات التحتية في التعليم والصحة. وقال ان القافلة تهدف لدرء آثار السيول والأمطار بمنطقة أبيي.
وقال ان هناك 11267 منزل تاثرت بالسيول والفيضانات بجانب 73250 فدان جرفتها السيول مقرا بأن عمل القافلة إنساني وليس سياسي.وشدد المدير التنفيذي لإشرافية ابيي امبدي يحي آدم كباشي على ضرورة توفير الحماية والامن للمدنيبن ومنظمات المجتمع المدني. مشيراً لصعوبات قد تواجه القافلة والتي منها وعورة الطرق .
سونا