رئيس الأركان المشتركة يتفقد شركة زادنا الزراعية

بوصفه رئيسا لمجلس الإدارة لشركة زادانا العالمية تفقد الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس الأركان المشتركة المكلف شركة زادنا للإنتاج الزراعي والحيواني بمقرها بالكدرو .. وكان في استقباله المدير العام للشركة اللواء دكتور م. الفاتح عوض الله ومدير الانتاج الزراعي والحيواني د.أحمد جمال إلى جانب مديري الشركات ورؤساء القطاعات والأقسام وبحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة. وتلقى شرحا ضافيا حول أنشطة الشركة الحالية والمشروعات الجاري إنفاذها وخطتها المستقبلية.
وخلال الزيارة أشاد رئيس الأركان المشتركة رئيس مجلس ادارة شركة زادنا بمستوى الأداء للإدارة التنفيذية والعاملين والنظام الذي تقوم عليه الشركة، معددا إسهاماتها في دعم القوات المسلحة، مشيرا إلى الأدوار المرتقبة للشركة في مجال تحقيق الأمن الغذائي والمساهمة في التحول الاقتصادي المنشود في البلاد في هذه المرحلة التي تتطلب تتضافر الجهود وتوظيف كافة القدرات والإمكانيات.
الخرطوم في 26-10-2019(سونا)