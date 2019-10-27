تاور يتعهد بإصلاح الأوضاع بمستشفى أمدرمان التعليمي

التقى بروفيسور صديق تاور عضو مجلس السيادة الانتقالي بالقصر الجمهورى اليوم، لجنة مبادرة تأهيل مستشفى ام درمان التعليمى والمكونة من إدارة المستشفى وإدارة الصحة ولاية الخرطوم ولجان المقاومة.
واستعرض الإجتماع ما آلت إليه الحالة العامة والوضع الاكاديمى الادارى والفنى والتحديات التي تواجه المستشفى.
وأوضح بروفيسور عبدالرحيم السيد كرار رئيس إدارة المستشفى فى تصريح صحفى أن بروفيسور تاور وعد بالعمل على إصلاح الاوضاع بالمستشفى، وتبنى سيادته قيام لجنة مشتركة تنظر فى القضايا المطروحه لتقديم حلول علمية بشأنها.
من جانبه أوضح مدير مستشفى ام درمان التعليمى الدكتور محمد الحاج أنهم قدموا خلال الاجتماع رؤية واضحة للحلول المستقبلية تتعلق بالقضايا العاجلة الخاصة بالتوظيف وبيئة العمل وتأهيل ميز الأطباء والسسترات والمشاكل التقنية.
إلى ذلك أوضح ممثل لجنة المقاومة محمد يوسف أن لجنة المقاومة بدأت حملة نظافة فى اطار مبادرة تأهيل المستشفى وتوزعت إلى لجنتين طبية وهندسية، كما قدمت اللجنة دراسة لمعالجة قضية الصرف الصحى بالمستشفى.
سونا