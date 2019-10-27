مفرح والجنيبي يؤكدان متانة العلاقات السودانية الاماراتية

الخرطوم 27-10-2019(سونا) – بحث وزير الشؤون الدينية والاوقاف الأستاذ نصرالدين مفرح خلال لقائه بمكتبه بالوزارة اليوم حمد محمد الجنيبى سفير دولة الامارات العربية المتحدة لدى السودان العلاقات المتميزة بين السودان ودولة الإمارات وسبل دعمها وتطويرها لاسيما في المجال الدعوي .
وأعرب الوزير عن سعادته بلقاء السفير الإماراتي، مؤكدا على مواقف الإمارات المشهودة في كل المجالات واستمرار التعاون في البروتوكولات كافة والإتفاقيات بين الوزارة والهيئة العامة للشؤون الاسلامية والاوقاف بدولة الإمارات العربية المتحدة
من جانبه اكد السفير الإماراتي دعم بلاده وتعاونها مع السودان في المجالات كافة.
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