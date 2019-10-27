مفرح يلتقي بوفد المجلس الاسلامي لدولةجنوب السودان

التقى وزير الشؤون الدينية والاوقاف نصر الدين مفرح بمكتبه بالوزارة اليوم بوفد المجلس الإسلامي لدولة جنوب السودان الذي يزور البلاد هذه الايام برئاسة الشيخ عبد الله برج الأمين العام للمجلس .
واكد الوزير عمق وتجذر العلاقات بين الدولتين وأن الحدود لابد أن تكون مفتوحة بينهما، مشيرا الى أن الانفصال السياسي لايستطيع أن يفرق بين اواصر الدم والترابط بين الشعبين، معربا عن سعادته بلقاء الوفد.
من جانبه اكد الامين العام للمجلس الإسلامي لدولة جنوب السودان اهمية استصحاب تجربة الاوقاف في السودان الى دولة جنوب السودان والنهوض بالاوقاف في بلادهم والتي تضررت بسبب الحرب والتي اصبحت لا تفي بالقليل من احتياجات المسلمين .
واشار الامين العام الى التعايش الديني بين المسلمين والمسيحيين وان هنالك احتراما متبادلا بين رجال الدين الإسلامي والمسيحي في دولة الجنوب.
سونا