كباشي والتعايشي يطلعان على عمل لجنة حصر المعتقلين

اطلع عضوا مجلس السيادة الفريق الركن شمس الدين كباشي والاستاذ محمد حسن التعايشي على نتائج أعمال اللجنة الخاصة بحصر المعتقلين والمحبوسين والمحكومين من منسوبي الحركات المسلحة.
وأمن اجتماع اللجنة الذي التأم بالقصر الجمهوري اليوم، على ضرورة تسريع الخطى لانجاز هذا الملف.
وأوضح الفاتح محمد عيسى طيفور المدعي العام لمحكمة جرائم دارفور، أن اللجنة تسلمت من الجهات المعنية كشوفات بأسماء منسوبي الحركات المسلحة المعتقلين والمحبوسين والمحكومين للنظر في توفيق أوضاعهم، باستثناء القضايا التي تتعلق بالحدود والقصاص والحق الخاص وفقا للوثيقة الدستورية.
وأكد مولانا طيفور استمرار عمل اللجنة في اطار تنفيذ اتفاق إعلان المبادئ وبناء الثقة الموقع بين الحكومة والحركات المسلحة في جوبا فى سبتمبر الماضي، مشيرا إلى أن اللجنة تعمل تحت مظلة اللجنة السياسية والقانونية التي يرأسها عضو مجلس السيادة الفريق الركن شمس الدين كباشي.
السودانى