فدوى تدعو لنبذ العنف بجامعة الخرطوم والحرص على الاستقرار

أكدت مدير جامعة الخرطوم بروفيسير فدوى عبد الرحمن علي طه، أنها على تواصل دائم مع كل الطلاب، ودعت لضرورة الحرص على الاستقرار الجامعي ونبذ العُنف بجميع أشكالهِ حفاظاً على استقرار الدراسة وأرواح الطلاب وممتلكات الجامعة.
وشجعت فدوى استئناف الدراسة وبدء تسجيل الطلاب الجُدُد، وإرساء قِيم الحوار والتعايُش السلمي بين الطلاب.
ووقفت فدوى عبد الرحمن اليوم “الأحد” ، على بدء تسجيل الطلاب الجُدُد المقبُولينَ للعام 2019م – 2020م، ونفذت مديرة الجامعة جولة في كُليات مُجمع الوسط، ورحبت بالطلاب الجدد والقدامى وأكدت حرصها على مُعالجة جميع المشكلات التي تواجههم.
باج نيوز