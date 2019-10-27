تأجيل محاكمة مدير”سين” للغلال طارق سر الختم

أصدرت محكمة جنايات الخرطوم شمال قرارًا اليوم”الأحد” قضى بتأجيل إجراءات محاكمة مدير شركة سين للغلال طارق سر الختم لعدم حضوره.
ومدير سين للغلال طارق سر الختم، يواجه تهمًا بالاشتراك مع الرئيس السابق عمر البشير متمثّلة في التعاملِ بالنقد الأجنبي بعدما أقرّ بذلك في وقتٍ سابق.
وحدّد قاضي المحكمة ياسر بشير الوسيلة العاشر من نوفمبر المقبل موعدًا للبدء في المحاكمة، مانحًا في الوقت ذاته هيئة الدفاع عن طارق سر الختم مهلة لإحضار المتهم الذي يتواجد بتركيا.
وسابقًا، أحالت النيابة المختصّة بالتحقيقات في جرائم الفساد ملف محاكمة مدير شركة”سين” للغلال طارق سر الختم ، لمحكمة جنايات الخرطوم شمال، لمخالفة قانون تنظيم التعامل في النقد الأجنبي وأمر الطوارئ.
باج نيوز