المستهلك تطالب بحسم انفلات الأسعار وفوضى الأسواق

ناشدت الجمعية السودانية لحماية المستهلك رئيس مجلس الوزراء حمدوك بتسمية الوزير المختص لحماية المستهلك وفقاً لنصوص القانون القومي لحماية المستهلك للعام 2019.
وقال الأمين العام للجمعية دكتور ياسر ميرغني عبد الرحمن في تصريحات صحفية أمس بحسب آخر لحظة، إن وفداً منهم التقى الأسبوع المنصرم بوزير الصناعة والتجارة عباس مدني، وشارا الى ان الوزير خاطب رئيس الوزراء بشأن تسمية الوزير المختص لجهة تسريع تكوين الجهاز القومي لحماية المستهلك الذي يضم كافة الجهات في مجلس موحد لتننفيذ القانون. وحسم انفلات الأسعار وفوضى الأسواق مع تنفيذ عقوبات رادعة تصل إلى حد السجن “5” سنوات.
الخرطوم: (كوش نيوز)