ارتفاع وندرة في الأدوية وعقار السكر يتخطى الـ(1000) جنيه

كشفت جولة (السوداني)على صيدليات الخرطوم أمس عن حدوث أزمة عامة في الأدوية وارتفاع في الأسعار.
وقال صيادلة لـ(السوداني) إن هنالك تجاراً يحتكرون بعض أصناف الأدوية واستغلال الندرة بالصيدليات لارتفاع الأسعار.
وقالت صيدلانية بصيدلية سابينا بشارع المك نمرلـ(السوداني) أمس إن هنالك أزمة في الأدوية بكافة الصيدليات إضافة لندرة في المحاليل الوريدية – قطرات ضغط العيون –السكر – الضغط – وأدوية أخرى) ، كاشفة عن وجود تهريب واحتكار لبعض الأصناف من قبل بعض ضعاف النفوس للاستفادة من الندرة بالصيدليات لطرحها بأسعار مرتفعة مما يزيد من العبء على المواطن، مشيرة إلى أن أسعار الأدوية تختلف من شركة لأخرى، مستشهداً بارتفاع أسعار كورس عقار السكر لأكثر من (1000) جنيه .
وأشار صيدلي بشارع الحوادث لانعدام عقار “الربو – حقن المضادات الحيوية والأدوية المنقذة للحياة والفانتولين ” كاشفاً عن وجود مشكلة حقيقية في الأدوية المستورد ومنها المحاليل الوريدية، لافتاً إلى ارتفاع كافة أصناف الأدوية والزيادة المطردة في الأسعار،مؤكداً انقطاع عقار ” السكر –الضغط – قطرات العين ” من الشركات.
ووصف صيدلاني محمد صالح مسألة استيراد المحاليل الوريدية بـ(الفضيحة) في ظل وفرة المواد الخام ” السكر –الملح –الماء ” واعتبر أن المحاليل من السلع الاستراتيجية وانعدام التصنيع المحلي، دفع لاستيرادها من الخليجوقال إن في ذلك تبديد لموارد البلاد بالنقد الأجنبي، مشيراً إلى أن هنالك عدم استقرار في القطاع لعدم حسم الملفات والتأخير في تعيين المجلس القومي للأدوية والسموم والإمدادات الطبية وإدارة الصيدلة الولائية. وشدد على ضرورة إعادة الهيكلة في الإدارات، مؤكداً أن مسألة الاستيراد وتحديد الأسعار تنظم من قبل المجلس القومي.
ونوه صالح لعدم توفر النقد الأجنبي للشركات لاستيراد الأدوية وارتفاع أسعار الدولار بالسوق الموازي والذي يزيد من التكلفة، داعياً الجهات المختصة إلى إعادة النظر في سياسات الاستيراد وتشديد الرقابة، كاشفاً عن وجود مشكلات في إدارة الإمدادات الطبية وعدم الوفرة في إنتاج الدواء وغياب السياسات الواضحة في القطاع.
الخرطوم : عبيــرجعفر
صحيفة السوداني