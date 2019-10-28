سنار: قرارات بإعفاء وتعيين مديرين لوزارات وهيئات

أصدر والي ولاية سنار المكلف لواء ركن محمد عثمان محمد حمد عددا من القرارات تم بموجبها إعفاء المدير العام للتنمية الاجتماعية محمد بابكر عبدالله وتكليف المدير العام للصحة بتسيير أعباء وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية.
كما تم إعفاء المدير العام للتربية والتوجيه دكتور يوسف من السيد وتكليف السيد عبد الغفار الزبير بتسيير أعباء وزارة التربية والتوجيه. وإعفاء مدير شركة سنار للطرق والجسور مهندس عبد العظيم فضل الله وتكليف صلاح سلمان أبشر لتسيير أعباء الشركة. وإعفاء مدير هيئة الإذاعة والتلفزيون عبد الله حامد الصافي وتكليف ناهد شاشوق. وإعفاء رئيس لجنة الاختيار للخدمة العامة المركزية عبد القادر طلحة عبدالله وتكليف ياسر محمد حاج التوم.
سونا