تحالف القوي السياسية يرحب بعودة حركة مناوي

رحب تحالف القوى السياسية السودانية بوصول وفد حركة تحرير السودان للخرطوم مما يؤكد الرغبة الجادة في تحقيق السلام وانزاله على أرض الواقع.
وثمن يحى العمدة الناطق الرسمي باسم التحالف هذه الخطوة الإيجابية التي تعزز من إمكانية تحقيق السلام والاستقرار.
ودعا التحالف جميع الأطراف لتقديم التنازلات من أجل السلام والبعد عن المراوغة والايفاء باستحقاقات السلام كاملة غير منقوصة وأولها تعديل الوثيقة الدستورية الثنائية لتصبح وثيقة جامعة وعدم المساس بمكتسبات الحكم اللامركزي تقصيرا للظل الإداري بكامل الصلاحيات التي تساهم في نهضة إنسان الهامش ،مؤكدا موقف التحالف الثابت والداعم للسلام في السودان.
سونا