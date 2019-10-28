مدير جامعة السودان:استئناف الدراسة في جو مستقر

بدأت الدراسة بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا في جو مستقر مقروناً بإحساس الطلاب بالسعادة في التغيير هكذا بدأ بروفيسور عوض سعد حسن مدير الجامعة إفادته حول بداية الدراسة، واعتبرها بداية تغيير حقيقي في أداء العمداء والأساتذة والطلاب وكافة أسرة الجامعة الذين عملوا على تهيئة البيئة الجامعية بالصيانة والتأهيل والإحساس بأنهم شركاء في ذلك وأن الجامعة ملك لهم.
وعبر بروفيسور سعد عن سعادته بالبداية الطيبة والفكر الحديث على العمل الجماعي والإحساس بالمسؤولية والارتباط بالمؤسسة واعتبره بداية تغيير حقيقي وكبير لصورة جميلة.
وقد ازدانت بوابات الجامعة وقاعاتها باللوحات الترحابية.
سونا